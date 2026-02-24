Strisce blu della discordia ai Campi Diomedei sono ancora lì | prima l’individuazione di altri 100 stalli altrove poi la rimozione

Le strisce blu sui Campi Diomedei sono state dipinte per aumentare gli stalli di parcheggio, ma sono ancora lì nonostante le proteste dei residenti. La causa riguarda la decisione di installare altri 100 posti auto in zone vicine, che ha suscitato malumore tra chi vive nel quartiere. Dopo una richiesta di rimozione, si attende ancora l’intervento finale delle autorità per risolvere la disputa.

Sono ancora lì le strisce blu recentemente comparse in via Guglielmi, che costeggiano un lato dei Campi Diomedei. Messo all’angolo, l’assessore ai Contratti del Comune di Foggia, Giulio De Santis, aveva dichiarato che l’ordinanza per la rimozione sarebbe arrivata all’indomani dell’audizione dell’amministratore delegato di Gps Global Parking Solutions S.p.A Filippo Lodetti Alliata. E tanto bastava per considerare chiuso il caso e rompere le righe. Del resto, il Cinquestelle Mario Dal Maso era stato chiaro e risoluto: “Le due commissioni, all’unanimità, stanno chiedendo che lunedì mattina Gps vada lì a cancellarle”. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Le strisce blu ai Campi Diomedei saranno rimosse, a Foggia l'Ad di Gps: "Bastava una telefonata"Le strisce blu installate recentemente ai Campi Diomedei a Foggia sono state rimosse dopo una semplice telefonata.

Spuntano nuovi parcheggi a pagamento in città: è a tinte blu anche la zona dei Campi DiomedeiFoggia si riempie di nuovi stalli a pagamento, anche in zona Campi Diomedei.

Argomenti correlati

Tariffe dei parcheggi. Cresce lo scontro a Bastia; Celle Ligure, il Ticket Invernale divide la cittadina.

Le strisce della discordia. In via Cavour gli stalli rimarranno bianchiGiallo sulle strisce blu di via Cavour che rimarranno bianche. Il divieto di sosta con rimozione previsto per la giornata odierna lungo i parcheggi della via ha fatto sperare, a qualche commerciante e ... ilrestodelcarlino.it

Monza, aumentano le strisce blu: Una mazzata per i commercianti. Chiesta la prima ora di sosta gratisMonz a- È tornato al centro del dibattito politico monzese un tema che da mesi fa discutere: l’aumento delle strisce blu. A riaccendere la discussione è stato il consigliere di Forza Italia, ... ilgiorno.it

Strisce blu ai Campi Diomedei, Ventura attacca: “Gestione penalizzante, serve un cambio di paradigma” x.com

“Formica sottovaluta l’impatto sociale delle strisce blu ai Campi Diomedei”. Il no agli stalli di Di Chiara e Dal Maso - facebook.com facebook