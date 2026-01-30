Cerimonia Olimpiadi posti gratis ai consiglieri regionali Quelli di Palazzo Marino chiedono uno spazio a pagamento

I consiglieri regionali avranno i biglietti gratuiti per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro il 6 febbraio. Mentre i politici ottengono accesso gratuito, i cittadini devono pagare se vogliono assistere all’evento. La richiesta dei consiglieri di uno spazio riservato a pagamento genera polemiche.

Biglietti gratis (con spazio riservato) ai consiglieri regionali per la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Milano Cortina, in programma a San Siro la sera del 6 febbraio. Il caso è scoppiato giovedì, mentre è ancora in corso la vendita dei biglietti e c'è una promozione in corso per i giovani, con due biglietti del terzo anello al prezzo di uno. La questione era emersa anche a Palazzo Marino, la settimana scorsa, durante una commissione sport e olimpiadi, ma non sui biglietti gratis bensì su spazi “dedicati” per i consiglieri del Comune di Milano. Enrico Marcora, di Fratelli d'Italia, aveva chiesto all'assessora allo sport Martina Riva di lavorare per organizzare la presenza (a pagamento) dei consiglieri allo stadio in occasione della cerimonia, “per riconoscere il lavoro che in modo e forme diverse tutti noi facciamo per la città”, magari mandando una email agli organizzatori per dire che i consiglieri comunali hanno bisogno di tot posti al terzo anello a pagamento.🔗 Leggi su Milanotoday.it

