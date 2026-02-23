Emergenza frane | 900 metri di strada isolano Canale interventi

Quattro frane in meno di un mese hanno danneggiato gravemente la strada provinciale 12 Bagnorese, isolando la frazione di Canale. La causa principale è l’intensa pioggia che ha indebolito il terreno e provocato crolli. Questa situazione ha bloccato il traffico e impedito l’accesso ai mezzi di emergenza. Le autorità hanno richiesto aiuto al ministero delle infrastrutture per riparare la strada e riaprire il passaggio. I lavori di intervento sono già iniziati.

Quattro frane in meno di un mese hanno reso inagibilabile la strada provinciale 12 Bagnorese, isolando la frazione di Canale e costringendo le autorità a chiedere l’intervento del ministero delle infrastrutture. La situazione di emergenza, che ha già causato gravi disagi a residenti, pendolari e turisti, richiede interventi strutturali su un versante di 900 metri. L’amministrazione comunale di Orvieto, insieme alla Provincia di Terni, ha avviato le procedure per ottenere i finanziamenti necessari, ma nel frattempo i cittadini devono affrontare percorsi alternativi più lunghi e pericolosi. La strada Bagnorese è chiusa al traffico dal 29 gennaio scorso, dopo che una serie di smottamenti ha reso impossibile garantire la sicurezza degli utenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

