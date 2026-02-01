Sabato notte a Desio, una figura si sporge dal grande finestrone di un vecchio palazzone abbandonato. Poi, improvvisamente, si lancia nel vuoto da circa 90 metri di altezza, con un paracadute aperto. La scena ha attirato l’attenzione di passanti e residenti, che hanno assistito increduli a quel salto estremo. Sul posto sono arrivati subito i soccorsi, ma ancora non si conoscono le ragioni di questo gesto.

Desio, 1 febbraio 2026 – Sabato notte. Ore una e un quarto circa. Dalle finestrone vuote come le orbite di un cadavere del palazzone si affaccia una figura umana. Sembrerebbe di giovane età. E spicca il volo, con un deltaplano tricolore. Le luci segnaletiche montate sull’edificio per evitare che qualche velivolo non le veda e vada a sbatterci fanno da cornice. Il giovane plana dolcemente fino a terra. Le luci di qualche automobile ferma nel parcheggio fa capire che qualcuno sia lì apposta per vederlo e riprenderlo. I fotogrammi. Questo video scioccante è arrivato alla nostra redazione da un lettore che ha ripreso tutto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Desio, folle salto da 90 metri: si lancia con il paracadute dalla torre abbandonata

Approfondimenti su Desio FolleSalto

Un tragico incidente ha sconvolto i cieli di Fano, coinvolgendo due paracadutisti esperti che hanno perso la vita precipitando da circa 50 metri.

Un volo tra gli skydiver si trasforma in tragedia: due paracadutisti muoiono dopo che i loro paracaduti si sono attorcigliati, causando una caduta da 50 metri.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Desio FolleSalto

Desio, due ladri aggrappati a una finestra. Vedono la polizia, saltano e scappano: 30enne fermato dopo inseguimentoLa pattuglia del Radiomobile di Desio li ha trovati aggrappati a una finestra al primo piano di una palazzina, mentre cercavano di sfondare l’infisso per entrare e commettere un furto, in piena notte. ilgiorno.it