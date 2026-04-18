Paraclimbing Coppa Italia 2026 | seconda tappa in diretta su SportfaceTV

La seconda tappa della Coppa Italia di paraclimbing 2026 si svolgerà prossimamente e sarà trasmessa in diretta su SportfaceTV. L’evento fa parte del calendario stagionale del paraclimbing italiano e vede la partecipazione di atleti del movimento paralimpico. La competizione rappresenta un momento importante per il settore, che continua a coinvolgere numerosi atleti e appassionati. La diretta permetterà di seguire le sfide e le performance in programma.

Il percorso stagionale del Paraclimbing italiano prosegue con la seconda prova della Coppa Italia 2026, appuntamento che conferma la costante partecipativa del movimento sportivo paralimpico. Oggi, sabato 18 aprile, le strutture del centro sportivo Rockspot di Milano ospiteranno gli atleti in rappresentanza delle diverse classi di disabilità, pronti a confrontarsi sulle pareti del capoluogo lombardo. L’evento agonistico vede inoltre la formale collaborazione della Fondazione Angelo D’Arrigo in veste di partner ufficiale della manifestazione. Il cronoprogramma della gara si articolerà lungo l’intera giornata di sabato, garantendo il libero accesso a titolo gratuito per il pubblico durante tutte le fasi della competizione.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Leggi anche: Paraclimbing, 1ª Tappa Coppa Italia: rivivi l’evento su SPORTFACE Coppa Italia Speed 2026, 1ª tappa a Brugherio: semifinali e finali in diretta su Climbing TVSabato 14 marzo alla Big Walls di Brugherio (MI) si apre il circuito di Coppa Italia Speed con le categorie U15 e U17. Altri aggiornamenti Temi più discussi: 2ª Tappa Coppa Italia Para Climbing: programma gara del 18 Aprile a Milano; Arrampicata sportiva: seconda tappa di Coppa Italia Para climbing; Paraclimbing, Coppa Italia 2026: seconda tappa in diretta su SportfaceTV; Milano sfida la gravità | 45 atleti per la Coppa Italia Para Climbing. Paraclimbing, Coppa Italia 2026: seconda tappa in diretta su SportfaceTVIl percorso stagionale del Paraclimbing italiano prosegue con la seconda prova della Coppa Italia 2026, appuntamento che conferma la costante partecipativa del ... sportface.it Coppa Italia Lead 2026: a Pero il via alla stagione della regina dell’arrampicataAl via la Coppa Italia Lead 2026: 107 atleti in gara a Pero l’11-12 aprile. Tracciature tecniche, grandi nomi e spettacolo assicurato ... calciomagazine.net Chivu: "Il Como vuole fare la storia in Coppa Italia, non hanno mai fatto una finale. Saranno un avversario tosto. Avremo anche noi tempo per cercare di recuperare energie perché anche noi vogliamo arrivare in finale di Coppa Italia" x.com Dalla pioggia di bottigliette all'invasione di campo dei tifosi pugliesi: tensione alle stelle durante e dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia di Eccellenza facebook