Coppa Italia Speed 2026 1ª tappa a Brugherio | semifinali e finali in diretta su Climbing TV

Il 14 marzo si svolge la prima tappa della Coppa Italia Speed 2026 presso la palestra Big Walls di Brugherio, in provincia di Monza e Brianza. La manifestazione vede in gara le categorie U15 e U17, con le semifinali e le finali che saranno trasmesse in diretta su Climbing TV. La competizione raccoglie atleti giovani in una giornata dedicata alle gare di velocità.

Sabato 14 marzo alla Big Walls di Brugherio (MI) si apre il circuito di Coppa Italia Speed con le categorie U15 e U17. Semifinali alle 17.45 e finali alle 20.00 in diretta live su Climbing TV, canale della piattaforma OTT Sportface TV. Torna puntuale come da tradizione l’appuntamento con la Coppa Italia Speed di arrampicata sportiva. Sabato 14 marzo la Big Walls di Brugherio, in provincia di Milano, ospiterà la prima tappa del circuito 2026, organizzato dalla FASI — Federazione Arrampicata Sportiva Italiana. In gara le categorie giovanili U15 e U17. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Coppa Italia Boulder 2026, gran finale a Prato il 21 e 22 marzo alla Crazy Center: diretta su Climbing TVLa terza e ultima tappa del circuito si disputa sabato 21 e domenica 22 marzo alla Crazy Center di Prato.

Guarda le semifinali e la finale della Coppa Italia in diretta su LBA TV, Sky Sport e in chiaro su CieloQuesto aggiornamento descrive la copertura televisiva di due appuntamenti chiave del basket nazionale, evidenziando i canali disponibili, le...

Una selezione di notizie su Coppa Italia Speed

Discussioni sull' argomento 1ª Coppa Italia Speed: il programma del 14 Marzo a Brugherio; Allenamenti Speed sospesi al Fulvio Bernardini dal 27 aprile al 4 maggio.; Lazio e Atalanta si dividono la posta nell’andata di Coppa Italia. A Roma finisce 2-2; Speed skating: Emanuele Lunardi alla Viking race.

Tabellone Coppa Italia 2025/2026, il calendario con partite e accoppiamenti di quarti di finaleComo, Atalanta e Inter sono qualificate in semifinale, in attesa di Bologna-Lazio ultimo quarto di Coppa Italia ... fanpage.it

Ieri sera in Corso Milano la sede Autoteam9 ha ospitato sponsor e partner del Verona Volley per un B2B originale: speed date a bordo dei nostri modelli, per conoscere, presentarsi e creare nuove sinergie. Presente anche la Coppa Italia , simbolo di succes - facebook.com facebook