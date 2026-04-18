Papa | Non è nel mio interesse discutere con Trump

Durante un viaggio ufficiale, il Papa ha dichiarato che non intende discutere con l'ex presidente degli Stati Uniti. Ha aggiunto che alcune narrazioni relative alla visita non sono state precise, ma ha sottolineato che la situazione politica si è complicata fin dal primo giorno, quando il presidente statunitense ha fatto alcuni commenti su di lui. La dichiarazione si inserisce nel contesto di tensioni tra le parti.

“C’è stata una certa narrazione che non è stata accurata in tutti questi aspetti, ma a causa della situazione politica creata quando il primo giorno del viaggio, il Presidente degli Stati Uniti ha fatto alcuni commenti su di me”. Lo ha detto Papa Leone XIV durante il viaggio dal Camerun all’Angola, tornando sulle polemiche con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump. “Gran parte di ciò che è stato scritto da allora sono più commenti su commenti cercando di interpretare ciò che è stato detto – ha aggiunto -. Solo un piccolo esempio: il discorso che ho fatto all’incontro di preghiera per la pace un paio di giorni fa è stato preparato due...🔗 Leggi su Lapresse.it

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“Not In My Interest To Debate Him” — Pope Leo Downplays Feud With Donald Trump | APT

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