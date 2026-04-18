Durante un volo da Yaoundé a Luanda, il Papa ha dichiarato di non voler discutere con Donald Trump, precisando che il suo obiettivo non è confrontarsi politicamente con l’ex presidente degli Stati Uniti. Ha spiegato che il suo intervento non riguarda questioni politiche, ma si focalizza su un messaggio di pace. La comunicazione è arrivata in un momento in cui si discuteva di possibili confronti tra le due figure pubbliche.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Nessun confronto politico, ma un messaggio di pace. Durante il volo da Yaoundé a Luanda, il Pontefice ha chiarito di non avere alcuna intenzione di entrare in polemica con Donald Trump. Ha sottolineato che i discorsi pronunciati durante il viaggio in Africa erano stati preparati anche settimane prima, ben prima delle dichiarazioni del presidente statunitense. Il Papa ha spiegato che alcune interpretazioni hanno travisato il suo messaggio, facendo pensare a un confronto diretto che non rientra nei suoi obiettivi. Ha ribadito invece la volontà di proseguire nel cammino pastorale, continuando a diffondere il Vangelo e a promuovere la fraternità tra i popoli.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Il Papa: “Non è mio interesse confrontarmi con Trump”

Trump attacca il Papa. La risposta del pontefice: Non ho intenzione di fare dibattito con lui.

Notizie correlate

Il Papa, non è mio interesse dibattere con TrumpIl Papa, parlando con i giornalisti sull'aereo da Yaoundé a Luanda, ha detto che non è suo interesse dibattere con Donald Trump.

Trump: "Il papa dovrebbe darsi una regolata", Lo Russo sfida Washington: "Torino sta con il papa"L'urto del conflitto mosso dal presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, contro il primo papa a stelle e strisce della storia della...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Il Papa ai vescovi di Baghdad: Non è cristiano chi lancia bombe; Il Papa, non è mio interesse dibattere con Trump; Lo scacco matto di Papa Leone; Bamenda: Leone XIV nel cuore del dolore.

Il Papa: 'Non è mio interesse dibattere con Trump'Il Papa, parlando con i giornalisti sull'aereo da Yaoundé a Luanda, ha detto che non è suo interesse dibattere con Donald Trump. ansa.it

Il Papa: Non è nel mio interesse dibattere con Trump. Continuiamo a proclamare il messaggio del VangeloIl Pontefice torna sull’argomento: Vi faccio solo un piccolo esempio… ... affaritaliani.it

Il Papa, nel suo saluto, affronta pure il tema caldo della “distribuzione ineguale della ricchezza” che si riscontra in tutta l’ #Africa. Il #Camerun in particolare, dice, “è un Paese ricco di opportunità, ma anche difficile”. x.com

Radio Maria. Kathryn Scott · First Love (Live). It's love E’ amore #papa #africa - facebook.com facebook