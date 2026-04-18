Papa | Non dibatto con Trump non è mio interesse

Durante un volo verso l'Angola, il Papa ha affermato di aver preparato in anticipo i discorsi pronunciati e ha precisato di non voler entrare in un dibattito con l'ex presidente degli Stati Uniti. Ha inoltre sottolineato che le sue parole non devono essere interpretate come un tentativo di confronto con Trump, dichiarando che non è nel suo interesse impegnarsi in tale discussione.

(Adnkronos) – Papa Leone XIV, sul volo verso l'Angola, salutando i media al seguito, ha spiegato che i suoi discorsi sono stati preparati prima e che quindi non sono da interpretare "come se cercassi di dibattere nuovamente con il presidente Trump, cosa che non è nel mio interesse". Lo riportano i media vaticani. Il Pontefice,.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Il Papa: Non e' mio interesse dibattere con Trump

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