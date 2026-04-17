In una grande manifestazione in Camerun, oltre 500 mila persone hanno assistito a un discorso del Papa Leone XIV. Durante l'evento, il Papa ha rivolto un messaggio ai giovani, invitandoli a resistere alla sfiducia e allo scoraggiamento. Ha anche esortato a rifiutare ogni forma di sopruso e violenza, sottolineando che tali comportamenti promettono guadagni facili ma rendono il cuore insensibile.

“ Non cedete alla sfiducia e allo scoraggiamento; rifiutate ogni forma di sopruso e di violenza, che illudono promettendo guadagni facili ma induriscono il cuore e lo rendono insensibile. Non dimenticate che il vostro popolo è ancora più ricco di questa terra, perché il suo tesoro sono i suoi valori: la fede, la famiglia, l’ospitalità, il lavoro. Siate dunque protagonisti del futuro, seguendo la vocazione che Dio dona a ciascuno, senza lasciarvi comprare da tentazioni che sperperano le energie e non servono al progresso della società “. Così Papa Leone XIV rivolgendosi ai giovani durante l’omelia della messa presieduta a Douala, in Camerun....🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Papa Leone XIV in Camerun davanti a oltre 500 mila persone: “Giovani no a soprusi e guadagni facili”

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