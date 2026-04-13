Durante un volo verso Algeri, il Papa ha affermato di non temere l’amministrazione Trump e ha dichiarato di non voler entrare in discussioni con il presidente degli Stati Uniti, precisando invece di concentrarsi sul Vangelo. La risposta è arrivata in risposta a domande di alcuni giornalisti sulle recenti dichiarazioni del leader americano. Il Papa ha sottolineato che il suo intervento si limita a parlare di fede e valori religiosi.

«Non ho paura dell’amministrazione Trump». Così Papa Leone XIV nel volo verso Algeri, rispondendo ad alcuni giornalisti riguardo alle dichiarazioni del presidente Usa Trump. « Io parlo del Vangelo. Non sono un politico. Non ho intenzione di fare un dibattito con lui», ha rimarcato. «Il messaggio è sempre lo stesso: la pace. E lo dico per tutti i leader del mondo. Cerchiamo di finire questa guerra». «Non penso - ha aggiunto - che il messaggio del Vangelo debba essere abusato come alcuni stanno facendo». «Io continuo a parlare forte contro la guerra, cercando di promuovere la pace, promuovendo il dialogo e il multilateralismo con gli Stati per cercare soluzioni ai problemi», ha aggiunto Leone «Troppa gente sta soffrendo oggi, troppi innocenti sono stati uccisi e credo che qualcuno debba alzarsi e dire che c'è una via migliore».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Papa Leone XIV: "Non ho paura di Trump, non ho intenzione di dibattere con lui. Io parlo del Vangelo"

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Papa Leone replica agli Usa: “Io non ho paura dell’amministrazione Trump”“Io non ho paura dell’amministrazione Trump”, “parlo del Vangelo” e quindi “continuerò a parlare ad alta voce contro la guerra”.

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