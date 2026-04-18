Papa Leone quella frase che gela Trump | è scontro totale

Durante un viaggio recente, il Papa ha pronunciato una frase che ha colpito molto l'ex presidente, creando un forte impatto emotivo. Quel commento, rivolto in modo riservato, ha avuto conseguenze evidenti nelle reazioni pubbliche e nelle dichiarazioni successive di entrambe le parti. La scena si è svolta in un momento di incontro ufficiale, lasciando un segno nel rapporto tra le due figure e attirando l’attenzione dei media.

C’è un momento, nei viaggi lunghi, in cui bastano poche parole dette a mezza voce per cambiare il clima. E sul volo che portava Papa Leone XIV dal Camerun all’Angola, quel momento è arrivato davanti ai giornalisti: una frase semplice, quasi disarmante, che però ha il peso di una scelta precisa. Perché mentre il viaggio apostolico attraversa l’Africa tra incontri, celebrazioni e strette di mano, fuori dall’aereo continua a rimbalzare una narrazione ben più rumorosa: quella delle tensioni internazionali e delle letture politiche attribuite a ogni suo intervento. Una scia che, negli ultimi giorni, ha incrociato anche gli Stati Uniti. A bordo, Leone XIV si è avvicinato ai cronisti per un saluto informale.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

PAPA LEONE XIV RISPONDE ALLE CRITICHE DI TRUMP - PACE

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A bordo del volo verso l’Angola, Papa Leone XIV ha osservato che durante il suo viaggio in Africa si è diffusa “una certa narrazione” che “non è stata accurata”. Riferendosi alla copertura delle dichiarazioni del presidente Trump nei suoi confronti, ha precisato x.com