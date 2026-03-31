La querela per diffamazione a Fedez dell’inviato di Trump Paolo Zampolli

Paolo Zampolli, noto come amico del presidente degli Stati Uniti e nominato rappresentante speciale per le partnership globali, ha presentato una querela per diffamazione contro il cantante Fedez e un altro soggetto. La causa nasce da dichiarazioni ritenute diffamatorie rivolte nei confronti di Zampolli, che ha deciso di agire legalmente per tutelare la propria reputazione. La vicenda si svolge davanti alle autorità giudiziarie competenti.

Paolo Zampolli, amico di vecchia data del presidente degli Stati Uniti che lo ha nominato «rappresentante speciale degli Stati Uniti per le partnership globali» querela per diffamazione Fedez e Mr. Marra. Per un post su Instagram e una puntata di Pulp Podcast. Nella quale lo si citava in relazione agli Epstein Files. Il Corriere della Sera fa sapere che nelle sei pagine della querela depositata in procura a Milano dall’avvocato Maurizio Miculan Zampolli spiega di essere un «impegnato imprenditore in vari settori del business (dalla moda all’immobiliare)» e di avere un «rapporto pluriennale di solida e fraterna amicizia» con Donald Trump. Oltre a essere il rappresentante Onu dell’isola di Dominica. 🔗 Leggi su Open.online

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