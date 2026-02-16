Chi è Paolo Zampolli l'imprenditore negli Epstein Files nominato inviato speciale in Italia da Trump

Paolo Zampolli, imprenditore di 55 anni, è finito nei fascicoli di Epstein Files pubblicati dal Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti perché Donald Trump lo ha nominato “inviato speciale in Italia”. La sua nomina risale a meno di un anno fa, e ora il suo nome si trova in 18 fascicoli che rivelano dettagli sui rapporti con Jeffrey Epstein. Zampolli, noto per aver gestito eventi di lusso e per aver intrattenuto contatti con personalità di spicco, si trova al centro di un’indagine che fa luce su alcune sue attività.

