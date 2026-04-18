Paolo Crepet e le bocciature ai concorsi | Sono un ribelle e sono stato più felice restando libero

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, a poche settimane dall'uscita del suo nuovo libro intitolato

In un'intervista concessa al Corriere della Sera, a margine dell'uscita del suo nuovo libro "Riprendersi l'anima", Paolo Crepet ha deciso di aprire il cassetto dei ricordi. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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Sono un volontario. Sono più felice?«Dieci anni fa ho lasciato la mia vita precedente: ho impacchettato la macchina di cibo e vestiti, e sono partito per un campo profughi.

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“Ma chi è questo che suona tutta la notte” A volte la bellezza arriva quando meno te l’aspetti, magari dal giardino accanto, sotto forma di una chitarra e di una voce leggendaria come quella di Caetano Veloso. Paolo Crepet ci racconta questo incontro poetico facebook