Un volontario racconta di aver lasciato dieci anni fa la sua vita precedente, impacchettando cibo e vestiti prima di trasferirsi in un campo profughi. Da allora, si dedica ad attività di aiuto umanitario. La sua esperienza riguarda il percorso di cambiamento e l’impegno nel settore, senza ulteriori dettagli sulla sua vita o sui motivi del suo gesto.

«Dieci anni fa ho lasciato la mia vita precedente: ho impacchettato la macchina di cibo e vestiti, e sono partito per un campo profughi. La scelta più significativa e importante della mia vita, ma anche la meno rischiosa. Oggi posso dirmi felice?» Dopo aver fatto 100 cose diverse, ha creato e gestisce Second Tree, ONG che opera nei campi profughi in Grecia. La centounesima è sempre quella buona. Il suo blog è Distanti saluti. Twitta, anche. Oggi sono dieci. Cinque anni fa, qui sul Post, ho scritto un articolo che cominciava: «Oggi sono cinque anni che la mia vita è cambiata». Cinque anni prima avevo lasciato la mia vita precedente: avevo impacchettato la macchina di cibo e vestiti, ed ero partito come volontario per un campo profughi.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Sono un volontario. Sono più felice?

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