Martedì 21 aprile alle 21:00, il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara ospiterà lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet, che presenterà il suo nuovo spettacolo intitolato Il reato di pensare. L'evento si svolgerà in una cornice culturale dedicata alla riflessione sui temi legati alla società e al pensiero, attirando un pubblico interessato alle questioni di attualità e alla libertà di espressione.

Martedì 21 aprile, alle ore 21:00, il Teatro Comunale Claudio Abbado di Ferrara ospiterà lo psichiatra e sociologo Paolo Crepet per una serata dedicata al suo nuovo spettacolo intitolato Il reato di pensare. L’appuntamento, inserito nella stagione extra 2526, propone un confronto diretto sulla capacità dell’individuo di mantenere la propria autonomia intellettuale in un’epoca caratterizzata da pressioni sociali e conformismo. Il percorso teatrale proposto dal professionista si concentra sulla fragilità della libertà individuale, indagando come le idee e l’immaginazione possano subire processi di addomesticamento. Attraverso una narrazione che dura 90 minuti senza pause, l’autore analizzerà i meccanismi che portano il pensiero a trasformarsi da risorsa vitale a ostacolo sociale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paolo Crepet a Ferrara: il rischio di un pensiero addomesticato

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