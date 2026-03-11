L’analisi di Paolo Bertolucci su Sinner | Si è salvato in corner grazie alla stoffa del campione e all’esperienza

Nella notte italiana, Jannik Sinner ha affrontato l’ottavo di finale del Masters 1000 di Indian Wells contro Joao Fonseca e si è imposto, dimostrando carattere e talento. L’atleta italiano è riuscito a superare il match grazie alla sua resistenza e alle qualità di campione, confermando la sua presenza nel torneo. La partita si è conclusa con la vittoria di Sinner, che ha dimostrato di saper gestire momenti complicati.

Nella notte italiana Jannik Sinner ha saputo spuntarla nell'atteso ottavo di finale del Masters1000 di Indian Wells contro il brasiliano Joao Fonseca. Il talentuoso sudamericano ha messo in difficoltà l'azzurro anche più del previsto, sciorinando una prestazione di alto livello. Jannik è stato costretto a tirar fuori le unghie, facendo la differenza nei due tie-break che hanno deciso la sfida sullo score di 7-6 (6) 7-6 (4). Ad aver assistito e commentato la partita è stato sui canali di Sky Sport Paolo Bertolucci. L'ex tennista italiano, apprezzata voce tecnica sull'emittente e penna gradita sulla Gazzetta dello Sport, ha pubblicato una serie di messaggi su X, analizzando quanto accaduto sul cemento californiano.