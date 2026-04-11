Paolo Bertolucci netto sulla lotta per il n1 del mondo | Spero che le dichiarazioni di Sinner entrino in testa…

Paolo Bertolucci ha espresso chiaramente il suo punto di vista sulla corsa al primo posto del ranking mondiale di tennis. Ha commentato che spera che le dichiarazioni di un giocatore siano prese in considerazione e capite. In merito ai calcoli in tempo reale per valutare i risultati, Bertolucci ha dichiarato di non essere favorevole, sottolineando il suo approccio diretto e senza complicazioni a questa questione.

Calcoli aritmetici in tempo reale? No, grazie. E’ questo il pensiero spassionato di Paolo Bertolucci in merito a un grande tema: la valutazione “LIVE” dei risultati sportivi. Non ci sono dubbi che in quest’epoca che divora tutto alla velocità della luce, interessa molto agli appassionati l’essere informati sugli aggiornamenti degli eventi e su quelli che potrebbero essere gli scenari futuri. La lotta per il n.1 del mondo tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner è tra gli argomenti di maggior interesse. A Montecarlo, per la logica delle scadenze in graduatoria, l’azzurro avrebbe l’opportunità di scalzare dal trono lo spagnolo e quindi tornare in vetta. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Paolo Bertolucci netto sulla lotta per il n.1 del mondo: “Spero che le dichiarazioni di Sinner entrino in testa…”

Sinner e la sua frase che divide, interviene Bertolucci: “Spero che la sua dichiarazione entri nella testa di coloro che si ostinano a fare…”L’ex tennista ed attuale opinionista Sky Sport, Paolo Bertolucci ha commenta sul sup profilo X una dichiarazione di Jannik Sinner, dopo il successo...

L’analisi di Paolo Bertolucci su Sinner: “Si è salvato in corner grazie alla stoffa del campione e all’esperienza”Nella notte italiana Jannik Sinner ha saputo spuntarla nell’atteso ottavo di finale del Masters1000 di Indian Wells contro il brasiliano Joao Fonseca.

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