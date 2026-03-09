Nel cast ufficiale del Grande Fratello Vip figurano Adriana Volpe, Antonella Elia e Paola Caruso. La conduttrice Ilary Blasi sarà affiancata da Selvaggia Lucarelli come opinionista. La produzione ha annunciato i nomi dei partecipanti e delle figure che supporteranno la conduzione dello show. La presentazione ufficiale del cast è stata resa nota nelle ultime ore.

È tutto pronto o quasi per il ritorno in tv del Grande Fratello Vip a quasi tre anni dalla conclusione dell'ultima edizione, condotta da Alfonso Signorini tra il settembre 2022 e l'aprile 2023. Al timone del nuovo Grande Fratello Vip, giunto all'ottava edizione, ci sarà Ilary Blasi, già conduttrice delle prime tre edizioni, mentre al suo fianco ci saranno Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici in qualità di opinioniste. A pochi giorni dal calcio d'inizio, fissato per martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5, Mediaset ha annunciato il cast ufficiale composto da 16 concorrenti che, almeno sulla carta, promettono scintille. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Grande Fratello Vip, il cast ufficiale da Adriana Volpe a Antonella Elia e Paola Caruso

