Panathlon Faenza incontro sulla rinascita del New Baseball e il suo progetto giovanile

Il Panathlon Club Faenza ha organizzato un incontro il 21 aprile alle 20:15 presso il bistrot “Rossini” in piazza del Popolo 22. Il meeting, intitolato “New Baseball Faenza, la rinascita”, si concentrerà sulla ripresa del baseball a livello locale e sul progetto dedicato ai giovani. La serata vedrà la partecipazione di rappresentanti del progetto e di appassionati che vogliono conoscere gli sviluppi del settore sportivo.

“New Baseball Faenza, la rinascita”. E’ il titolo del meeting mensile del Panathlon Club Faenza in programma martedì 21 aprile (alle ore 20,15) al bistrot ristorante “Rossini” in piazza del Popolo 22. Saranno ospiti e relatori il presidente Roberto Bertoni, il segretario Davide Bentivoglio e il.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Panathlon Ariano Irpino: lo sport come antidoto alla violenza con il progetto “Edu…Kick”Ariano Irpino – Lo sport come strumento educativo, di prevenzione e di responsabilità sociale. ‘Coltiviamo il futuro, seminiamo benessere’: si evolve il progetto del Rotary FaenzaIl progetto educativo promosso dal Rotary Club Faenza, in collaborazione con le scuole primarie del territorio e l’Istituto Agrario “Persolino... Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Panathlon Club Faenza, il prossimo meeting è dedicato alla rinascita del New Baseball; La Pasqua dello Sportivo a Faenza: appuntamento il 13 aprile ore 19 con messa in Duomo e premiazioni di dirigenti del volontariato; Torna a Faenza la Pasqua dello Sportivo: messa in Duomo e premiazioni; I premiati della Pasqua dello sportivo 2026. Panathlon Faenza, incontro sulla rinascita del New Baseball e il suo progetto giovanileUn incontro per raccontare il rilancio di uno sport storico della città, oggi ripartito con un progetto dedicato ai giovani ... ravennatoday.it Da Panathlon Faenza, CSI, Anspi, nove riconoscimenti e premio speciale al vescovo Mario Toso - facebook.com facebook