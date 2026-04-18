Palmisano debutta all’aperto l’8 maggio a Podebrady | la campionessa olimpica punta agli Europei di Birmingham

Il 8 maggio, la campionessa olimpica farà il suo debutto all’aperto a Podebrady, in vista degli Europei di Birmingham. La atleta pugliese aveva deciso di non partecipare ai Mondiali a squadre in Brasile, preferendo dedicarsi alla preparazione per le gare europee. La sua presenza nella competizione ceca segna un passo importante nel percorso di avvicinamento ai prossimi appuntamenti internazionali.

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