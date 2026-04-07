Simone Bertelli cresce | dal titolo italiano indoor agli Europei di Birmingham

Simone Bertelli ha ottenuto il primo titolo italiano indoor nel salto in alto e si è qualificato per gli Europei di Birmingham. La notizia viene annunciata durante Sprint Zone, il programma condotto da Ferdinando Savarese, dedicato all’atletica leggera. La trasmissione si concentra sui risultati e le novità del settore, offrendo aggiornamenti sugli atleti italiani e le competizioni imminenti.

Nuovo appuntamento con Sprint Zone, il talk dedicato all’atletica leggera condotto da Ferdinando Savarese. Ospite della puntata è Simone Bertelli, giovane talento italiano del salto con l’asta, reduce da una stagione indoor positiva. Il 21enne torinese ha conquistato il titolo italiano al coperto, mostrando grande continuità su misure di alto livello, pur senza migliorare il proprio record personale di 5.70 metri. Un percorso di crescita che guarda già alla stagione all’aperto, con l’obiettivo di compiere un ulteriore salto di qualità. Dopo la partecipazione ai Mondiali di Tokyo 2025, nel mirino ci sono gli Europei di Birmingham, in una disciplina sempre più competitiva e spettacolare. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Simone Bertelli cresce: dal titolo italiano indoor agli Europei di Birmingham Atletica 2026, Mondiali indoor Torun ed Europei Birmingham su Sky e NOWSky acquisisce i diritti di Mondiali indoor di Torun ed Europei di Birmingham 2026: attesi Furlani, Battocletti e Dosso. Pattinaggio, per Vittoria Andreetta il primo titolo italiano della stagione di velocità indoorAlla prima gara della stagione della velocità indoor di pattinaggio, primo titolo italiano conquistato da un’atleta dell’Adhp Cosmo di Noale. Simone Bertelli cresce: dal titolo italiano indoor agli Europei di Birmingham