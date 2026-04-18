Le tre squadre versiliesi tornano in campo per un importante scontro diretto nel campionato di pallavolo, con l’obiettivo di conquistare il terzo posto. La partita si gioca in un momento in cui i playoff promozione sono vicini e la salvezza appare possibile. L’Upc punta a un risultato storico, mentre le altre formazioni cercano di mantenere le proprie posizioni in classifica.

Con i playoff promozione a portata e la salvezza non troppo lontana, le tre versiliesi tornano in campo. La prima a rimettersi in gioco è il Versilia Pietrasanta per la serie B2, stasera alle 18, che reduce dal 3-0 sul Livorno va a Empoli, reduce dalla sconfitta 3-0 contro l’Albisola. Versilia Pietrasanta 2° a 47 punti mentre l’Empoli di punti ne ha 29. All’andata fu 3-1 Versilia Pietrasanta. Alle 21 è la volta dell’ Oasi Viareggio, in serie C, che al Pardini Center di Lido di Camaiore attende il San Miniato. Oasi Viareggio reduce dal 3-1 patito dall’Olimpia Poliri mentre il San Miniato è reduce dal successo 3-0 contro il Pescia. San Miniato a 40 punti, mentre l’Oasi Viareggio di punti ne ha 29.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Pallavolo. Scontro diretto per il terzo posto. L’Upc cerca la grande impresa

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