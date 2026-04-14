Catanzaro-Modena | scontro diretto per il 5° posto al Ceravolo

Questa sera alle 19:00, allo stadio Nicola Ceravolo, si gioca il recupero della 31ª giornata di campionato tra Catanzaro e Modena. La partita rappresenta un confronto diretto per il quinto posto in classifica e potrebbe influire sulla posizione delle due squadre nella parte alta della classifica. L'incontro si inserisce in un momento cruciale della stagione, con entrambe le formazioni che puntano a consolidare le proprie ambizioni.

Il Catanzaro ospita stasera, alle ore 19:00 presso lo stadio Nicola Ceravolo, il Modena per un recupero della 31esima giornata di campionato che assume contorni decisivi per le gerarchie della parte alta della classifica. La sfida, originariamente rimandata allo scorso 17 marzo a causa delle condizioni meteorologiche avverse, vede i giallorossi impegnati nel difendere la quinta posizione, attualmente sotto la pressione diretta dei visitatori emiliani, distanti solo tre punti in classifica. L’incrocio diretto per il quinto posto e l’assetto tecnico di Aquilani. La partita si inserisce in una fase cruciale del percorso stagionale, dove ogni singolo punto può determinare il consolidamento o il sorpasso nelle posizioni di prestigio.🔗 Leggi su Ameve.eu

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