Pallanuoto Monza la vittoria vale il pass per gli spareggi
Il Nuoto Club Monza ha ottenuto la sua decima vittoria stagionale nella pallanuoto, un risultato che permette alla squadra di qualificarsi agli spareggi. La vittoria di oggi rappresenta un passo importante verso la qualificazione ai playoff, confermando la solidità del team nel corso della stagione. La squadra si prepara ora alle prossime sfide, con l’obiettivo di mantenere alta la propria posizione in classifica.
Ancora una vittoria per gustarsi la conquista di un ambizioso obiettivo. L’affermazione stagionale numero 10, infatti, consegnerebbe ufficialmente al Nuoto Club Monza il biglietto per la disputa dei playoff. Un traguardo che i “granchi“, in caso di vittoria odierna ad Ancona a spese della Jesina Pallanuoto (ore 19), taglierebbero con un turno di anticipo. Nell’ultima giornata, sabato 25 aprile, Monza affronterà la Rari Nantes Bologna al Centro natatorio Pia Grande di via Murri. Ma la squadra allenata da Stefano Ingegneri vuole chiudere qui la questione. Anche perché il settebello biancorosso ha dovuto soffrire per agganciare il quarto posto, l’ultimo utile per meritarsi la disputa dei playoff.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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