Pallanuoto Serie B Monza batte la Jesina il portiere fa gol

La Monza si prende la vittoria contro la Jesina, e questa volta ci pensa anche il portiere a mettere il sigillo. La squadra biancorossa ha conquistato il suo terzo successo di fila e si avvicina alle zone playoff, lasciando i rivali dietro di sé. La partita ha mostrato una Monza in crescita, capace di sfruttare ogni occasione e di sorprendere anche in attacco, con un gol inaspettato proprio dal suo portiere.

Il vento è cambiato e ora soffia alle spalle dei “granchi“, catapultati in piena zona playoff dalla terza affermazione di fila. L’incerto avvio di campionato, segnato da tre sconfitte nei primi cinque turni sembra ora solo un amaro ricordo per il Nuoto Club Monza, ulteriormente rigenerato dal 17 a 8 sulla Pallanuoto Jesina. Il momento “sì“ è confermato anche dall’episodio che ha chiuso la sfida con il settebello marchigiano. L’ultimo gol monzese, infatti, è stato realizzato dal portiere Giorgio D’Urso, classe 2007. Il giocatore biancorosso si è scoperto goleador nel finale di partita, quando ha preso il posto del titolare Valerio Salis. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pallanuoto Serie B. Monza batte la Jesina, il portiere fa gol Approfondimenti su Monza Pallanuoto Pallanuoto. Penta, occasione Jesina per risalire Con l’inizio dei campionati di serie C e Promozione regionale, il weekend di pallanuoto modenese si presenta con alcune variazioni. Portiere segna su rigore e festeggia ma non fa in tempo a rientrare: il collega avversario fa gol da centrocampo Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Monza Pallanuoto Argomenti discussi: Pallanuoto, Monza non si ferma: Jesina travolta e vetta nel mirino; Pallanuoto, serie B: Brescia sconfitta 8-7 a Padova; B M – Jesina Pallanuoto ottava di andata; Serie B: la Como Nuoto sfiora il colpo, ma nel finale si arrende ai Rangers Vicenza. Pallanuoto, Monza non si ferma: Jesina travolta e vetta nel mirinoI biancorossi dell'NC Monza dominano alla piscina di casa, vincono ancora e chiudono l’andata di serie B con fiducia e ambizione. mbnews.it I granchi affilano le chele. Missione contro la JesinaPallanuoto Serie B, i monzesi vogliono dare continuità alle ultime due vittorie. Ma è fondamentale fare molta attenzione alla terz’ultima della classe. ilgiorno.it https://www.latinaquotidiano.it/serie-c-lantares-pallanuoto-latina-perde-14-a-9-contro-la-fiorillo-academy/ #seriec #antarespallanuotolatina - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.