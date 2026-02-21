Pallanuoto l’AN Brescia vince ed aggancia momentaneamente la Pro Recco in testa alla Serie A1

L’AN Brescia ha conquistato una vittoria importante contro il Telimar, portandosi a 45 punti e agganciando temporaneamente la Pro Recco in vetta alla Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile. La squadra lombarda ha dominato in trasferta, segnando 20 gol e dimostrando grande determinazione. La partita si è svolta nella 16ª giornata, mentre i posticipi sono in programma a causa della concomitanza con la Conference Cup. La lotta per il primo posto continua.

Brescia vince ed aggancia momentaneamente la Pro Recco in testa alla Serie A1 2025-2026 di pallanuoto maschile: nella 16ma giornata, in attesa dei posticipi, necessari per la concomitanza con la Conference Cup, i lombardi passano in casa del Telimar per 16-20, salendo a quota 45 punti. A -3 dalla coppia di testa c'è il Savona, che regola l'Ortigia per 18-8, mentre nel gruppo in lotta per il quinto posto importante affermazione di Trieste, che passa in casa della Canottieri Napoli per 6-13, stacca proprio i campani e scavalca provvisoriamente il De Akker Team. Assieme agli alabardati resta soltanto il Quinto, che piega l'Olympic Roma per 12-8 e si porta a +7 sulla zona play-out, al momento rappresentata proprio dai capitolini.