Pallanuoto prova di carattere per il Telimar | ma la Pro Recco allunga nel finale e vince 21-12
Il Telimar affronta una partita difficile contro la Pro Recco alla piscina Sciorba. Nonostante un inizio ritardato di oltre un'ora a causa del maltempo, i siciliani riescono a resistere per due tempi, dimostrando determinazione. La Pro Recco, però, nel finale allunga il punteggio e chiude la partita con un risultato di 21-12.
Nel match che chiude la sesta giornata di ritorno del campionato di A1 maschile, la squadra di Quartuccio tiene testa ai liguri. Decisivo lo strappo nel terzo quarto Esame di carattere superato per il TeLiMar, che alla Sciorba tiene testa alla Pro Recco per due tempi, nonostante una trasferta complicatissima e un avvio rinviato di oltre un’ora per il maltempo. Nel match che chiude la sesta giornata di ritorno di A1 maschile, i liguri si impongono 21-12, dando lo strappo decisivo nel terzo quarto, ma i ragazzi di Ivano Quartuccio escono dall’acqua onorando la vasca della squadra più titolata al mondo, giocando con grande ritmo, coraggio, ordine e personalità. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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