Pallanuoto A1 | SIS Roma vola in vetta scacco matto all’Orizzonte

Il sabato 18 aprile 2026 ha visto la squadra SIS Roma ottenere una vittoria importante che le permette di salire in testa alla classifica della Serie A1 femminile di pallanuoto. La partita si è conclusa con il risultato favorevole alla squadra romana, mentre l’Orizzonte ha subito una sconfitta che ha influito sulla posizione in graduatoria. Questi risultati modificano gli equilibri del campionato e saranno determinanti nelle prossime giornate.

Il sabato 18 aprile 2026 ha segnato un punto di svolta per le gerarchie della Serie A1 femminile di pallanuoto, con la SIS Roma che ha consolidato il primato in classifica grazie a una vittoria netta sul Plebiscito Padova, approfittando contemporaneamente del passo falso dell’Orizzonte Catania in trasferta a Trieste. Mentre le romane hanno dominato l’anticipo della diciottesima giornata, le padrone di casa triestine sono riuscite a strappare un successo sofferto per un solo gol contro le ragazze catanesi, rimescolando i equilibri della corsa alla regular season. Scacco matto al comando e lo scontro tattico di Trieste. L’equilibrio della classifica ha subito una scossa violenta nel pomeriggio di oggi.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pallanuoto A1: SIS Roma vola in vetta, scacco matto all’Orizzonte Notizie correlate Pallanuoto femminile, l’Orizzonte piega il Rapallo ai rigori. SIS Roma sola in vetta alla Serie A1In vetta solitaria, così, resta la SIS Roma, che piega Trieste per 14-12 e scappa a +2 in classifica su etnee e liguri. Waterpolo Preview: nel weekend di pallanuoto A1 femminile riflettori su Orizzonte e SIS RomaTest Bahrain F1: polemiche sulla guidabilità e team in difficoltà Analisi con Raffaello Caruso Rossomotori. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Pallanuoto femminile, l’Orizzonte supera il Bogliasco e si riavvicina alla SIS Roma in Serie A1; A1 femminile: vincono le grandi, Cosenza distanzia di nuovo Padova; Pallanuoto A1 femminile, Rapallo perde con Roma. Si complica il cammino play off; Tutto come nelle attese: Nautilus travolta dalla Sis Roma. Pallanuoto femminile, Serie A1 2026: perde l’Orizzonte Catania, ne approfitta la SIS RomaSabato particolare per la Serie A1 di pallanuoto al femminile. Sono due le partite andate in scena oggi, per due giornate differenti. Terzo match del ... oasport.it Pallanuoto A1 femminile: SIS Roma travolgente, insegue L’Ekipe OrizzonteSi è conclusa mercoledì la quindicesima giornata del campionato di Serie A1 femminile di pallanuoto, con la disputa dei tre posticipi che hanno completato il quadro. Protagonista assoluta è stata la S ... it.blastingnews.com #SerieA1 Pallanuoto Trieste-Ekipe Orizzonte 12-11 Il comunicato post-partita https://ekipeorizzonte.com/serie-a1-pallanuoto-trieste-ekipe-orizzonte-12-11/ #ekipeorizzonte #noisiamoekipeorizzonte #catania Ekipe Club - facebook.com facebook