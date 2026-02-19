Waterpolo Preview | nel weekend di pallanuoto A1 femminile riflettori su Orizzonte e SIS Roma

L’Orizzonte Catania ha vinto la partita di sabato scorso contro il SIS Roma, a causa di un gol decisivo negli ultimi minuti. La squadra siciliana ha dimostrato grande determinazione in acqua e ha conquistato i tre punti fondamentali per la classifica. Le ragazze di Catania si preparano ora a sfidare nuovamente il SIS Roma nel prossimo turno, cercando di mantenere il ritmo vincente. La partita si giocherà domenica pomeriggio, attirando l’attenzione degli appassionati di pallanuoto femminile.

Test Bahrain F1: polemiche sulla guidabilità e team in difficoltà Analisi con Raffaello Caruso Rossomotori.it Il campionato di Serie A1 maschile torna al centro della scena dopo la vittoria in Coppa Italia della Pro Recco. Nella quindicesima giornata spiccano due appuntamenti di grande interesse: la sfida di Mompiano tra AN Brescia e Circolo Nautico Posillipo, e il posticipo della “Bianchi” tra Pallanuoto Trieste e la stessa Pro Recco, incrocio di peso nella corsa alle posizioni di vertice. Italia a -4 dal sogno 30 medaglie: le 11 carte rimaste negli ultimi 3 giorni. Missione difficile, non impossibile Speravamo, al termine di questa giornata, di trovarci a quota 27 medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Waterpolo Preview: nel weekend di pallanuoto A1 femminile riflettori su Orizzonte e SIS Roma Pallanuoto femminile, l’Orizzonte piega il Rapallo ai rigori. SIS Roma sola in vetta alla Serie A1L’Ekipe Orizzonte ha battuto il Rapallo ai rigori, dopo un finale al cardiopalma, per una partita molto combattuta che si è decisa all’ultimo secondo. Leggi anche: Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte centra la prima vittoria in Champions League. SIS Roma sconfitta Waterpolo Preview: nel weekend di pallanuoto A1 femminile riflettori su Orizzonte e SIS Roma Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: HaBaWaBa School, il 25 febbraio il Webinar #2: ISCRIVITI SUBITO!; Pescara show nel derby, Club Aquatico battuto 21-8. Biancazzurri a punteggio pieno, sempre più primi al giro di boa. Waterpolo Preview: nel weekend di pallanuoto A1 femminile riflettori su Orizzonte e SIS RomaIl campionato di Serie A1 maschile torna al centro della scena dopo la vittoria in Coppa Italia della Pro Recco. Nella quindicesima giornata spiccano due ... oasport.it Waterpolo Preview: Setterosa ko con l’Olanda. Ora la Grecia per il bronzo europeoIl Setterosa si ferma in semifinale agli Europei di pallanuoto femminile. Nella seconda semifinale del torneo, l’Italia viene sconfitta 8-4 dall’Olanda, ... oasport.it #A1M | Cronaca, dichiarazioni e tabellino della gara della "Bruno Bianchi" tra Pallanuoto Trieste e Pro Recco Waterpolo (11-22). https://bit.ly/A1M_news_15-2-2026 facebook