È iniziata la serie degli Omaggi al Duca, una tradizione che si svolge nelle settimane precedenti alle corse del Palio di Ferrara. Questa manifestazione, che si tiene regolarmente, prepara il pubblico all’evento principale, previsto per sabato 30 maggio. La prima tappa di questa serie ha aperto ufficialmente il periodo di attesa, coinvolgendo la comunità e gli appassionati della manifestazione.

Prende il via la serie degli Omaggi al Duca, tradizione che scandisce le settimane di attesa verso le corse del Palio di Ferrara, in programma sabato 30 maggio. Nella cornice di Piazza Castello, le otto contrade cittadine si presentano alla Corte Ducale recando in dono prodotti locali e oggetti di artigianato, e mettendo in scena giochi e coreografie che richiamano l'atmosfera della grande epoca estense. Il primo omaggio, domenica 29, vedrà protagoniste le contrade di Santa Maria in Vado e San Giorgio. Ad aprire la serie, alle 10.15, sarà la contrada di Santa Maria In Vado, con un Omaggio ispirato al primo libro de ‘L'Orlando Innamorato’ di Matteo Maria Boiardo: i versi interpretati daranno vita alle avventure di paladini, tartari e saraceni, con scontri armati, duelli e l'innamoramento di Orlando al cospetto di Angelica. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Palio, Omaggi al Duca: al via il primo tradizionale appuntamento in attesa delle corse

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