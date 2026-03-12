La linea C della metropolitana di Roma, utilizzata quotidianamente da circa 40.000 persone, presenta numerosi problemi: ascensori guasti, scale mobili fuori uso e stazioni prive di accessibilità per i disabili. Nonostante sia la più moderna tra le linee, si caratterizza per le frequenti disfunzioni che colpiscono i servizi essenziali, rendendo il viaggio difficile per molti utenti.

Ascensori rotti, scale mobili bloccate, stazioni della metropolitana non accessibili ai disabili. È la fotografia della linea C della metropolitana di Roma, usata da circa 40mila persone ogni giorno tra lavoratori, studenti e turisti. Per chi è in carrozzella o fatica a camminare, però, alcune fermate sono impraticabili. Il viaggio (fatto il 9 marzo) comincia dal capolinea Pantano, comune di Monte Compatri. Lì le due scale mobili sono transennate con barriere gialle e un cartello indica che l'accesso è vietato perché «la manutenzione è in corso». Per raggiungere i binari bisogna usare la scalinata oppure i due ascensori funzionanti. I treni sono in orario, con un'attesa media di 9 minuti. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Viaggio sulla metro C: è la più moderna ma la più disastrata

