Al via il restyling di un impianto sportivo udinese | pista nuova e struttura più moderna

È iniziata la ristrutturazione del palaindoor Bernes, uno degli impianti principali per l’atletica indoor a Udine. Dopo l’approvazione del progetto, i lavori prevedono la sostituzione della pista e l’aggiornamento della struttura, che diventerà più moderna. L’intervento mira a migliorare le condizioni dell’impianto, rendendolo più funzionale e adatto alle esigenze degli atleti e degli utenti.

Dopo il via libera al progetto, entra nella fase operativa la riqualificazione del palaindoor Bernes, uno degli impianti di riferimento per l’atletica indoor a Udine. La giunta ha infatti affidato i lavori alla società Mondo Srl, per un investimento complessivo che supera i 700mila euro. Secondo il cronoprogramma, il cantiere dovrebbe aprire tra la fine dell’inverno e l’inizio della primavera, con l’obiettivo di completare l’intervento in pochi mesi e restituire alla città una struttura più moderna ed efficiente. Il cuore dell’opera riguarda il rifacimento completo della superficie sportiva, che sarà realizzata con una nuova pavimentazione sintetica multistrato di ultima generazione, conforme agli standard della Federazione italiana e internazionale di atletica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it © Udinetoday.it - Al via il restyling di un impianto sportivo udinese: pista nuova e struttura più moderna Articoli correlati Leggi anche: Borghesiana, nuova copertura e tribuna: il restyling dell'impianto sportivo è quasi terminato Restyling del Renato Panena. Investimento da 900mila euro per l’impianto sportivoPassignano da il via al restyling del "Renato Panena": un investimento da 900mila euro per lo sport del futuro con fischio d’inizio in campo che... Altri aggiornamenti su Al via il restyling di un impianto... Temi più discussi: Via al restyling dell’Impianto Tori, servirà oltre un milione; Via Veneto, parte il conto alla rovescia per il restyling. Al lavoro anche per piazza di Spagna; Cantieri, via al lavori per il restyling del molo San Nicola: il progetto; Palermo, inclusione e sport a Piazza Magione: al via i lavori di riqualificazione e restyling del campetto nel centro storico. Maradona, via al restyling da 200 milioni: Napoli prepara lo stadio per Euro 2032Napoli, 18 Marzo — Un investimento da 200 milioni di euro per ridisegnare il volto dello Stadio Diego Armando Maradona e proiettarlo verso gli Europei del 2032. Il finanziamento, confermato dalla Regi ... sciscianonotizie.it Napoli, via al restyling dello Stadio Maradona: lavori dopo il campionatoTra le novità più suggestive c’è l’idea di creare una Hall of Fame ispirata ai modelli americani, con le immagini dei grandi protagonisti della storia del club ... ilgazzettinovesuviano.com Il restyling della tedesca è nel segno della concretezza: l'abbiamo provata con l'1.2 mild hybrid da 145 CV - facebook.com facebook Opel Astra restyling, aumenta la tecnologia e arrivano nuove motorizzazioni. Resta in gamma anche la versione diesel da 1.5 litri #ANSAmotori #ANSA x.com