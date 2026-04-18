Palestra Inter spunta l’indizio di mercato | la mossa di Chivu a fine partita – FOTO

Al termine della partita tra Inter e Cagliari, è successo qualcosa di visibile sul campo che ha attirato l’attenzione. Un elemento che potrebbe indicare un interesse recente da parte di un dirigente del club, spuntato proprio mentre i giocatori tornavano negli spogliatoi. La scena è stata immortalata in una foto, e subito sono circolate interpretazioni legate a possibili mosse di mercato. Nessuna dichiarazione ufficiale è arrivata in merito, ma l’episodio ha sollevato curiosità tra gli appassionati.

di Stefano Cori Palestra Inter, al termine del match contro il Cagliari c’è stata la mossa di Chivu! Avete visto cosa è successo a fine partita?. Ieri sera allo Stadio San Siro è andata in scena la gara tra Inter e Cagliari vinta per 3-0 dai nerazzurri. Un successo che avvicina la Beneamata al ventunesimo Scudetto della sua storia, mancano 7 punti al matematico raggiungimento del primo posto. Non c’è stato spazio però solamente per il campo nella sfida andata in scena ieri sera. Infatti al termine del match Cristian Chivu è andato a parlare con Marco Palestra per complimentarsi e con l’occasione ci ha scambiato due parole all’orecchio. L’esterno azzurro in forza al Cagliari, ma di proprietà dell’Atalanta, potrebbe essere un grande obiettivo di calciomercato per la prossima estate.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Palestra Inter, spunta l’indizio di mercato: la mossa di Chivu a fine partita – FOTO Notizie correlate Mercato Inter, strada in salita per Palestra: i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercatoMercato Inter, strada in salita per Palestra: i nerazzurri studiano la mossa decisiva per superare la concorrenza sul mercato Kolo Muani sceglie la... Ultimissime Inter LIVE: Sommer e Luis Henrique pronti a partire? Intanto spunta l’indizio di mercato per PerisicSolet Inter, la rivelazione: ad aprile l’udienza, poi si potrà chiudere con l’eventuale trasferimento! Mercato Inter, dall’Inghilterra sono sicuri:... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: I senatori dell'Inter spingono per l'arrivo di Palestra: l'esterno e altri 2 nomi nel mirino dei Nerazzurri; Inter, come cambia il destino di Dumfries: ora può partecipare alla rivoluzione di Chivu e far coppia col sogno Palestra; Inter Cagliari, risultato finale della partita: 3-0; Cagliari, Giulini: Palestra motivo di grande orgoglio, su Pisacane... Non va alla Juve, la scelta giusta è l'Inter: Marotta decisivo - cagliarinews24.com (foto: Youtube Inter)Marotta, presidente dell’Inter, ha parlato nell’immediato pre-partita della gara di questa sera con il Cagliari di Pisacane: le dichiarazioni ... cagliarinews24.com Inter, doppia idea per la difesa: c’è anche PalestraCalciomercato Inter – È ufficialmente iniziato il countdown per la conquista del 21º Scudetto della storia dell’ Inter: i meneghini, dopo la vittoria nel derby lombardo in casa del Como, hanno ... fantamaster.it Le nostre pagelle dopo Inter-Cagliari 3-0: Palestra esce a testa altissima, mentre appaiono poco consistenti gli attaccanti. facebook #Marotta e il mercato dell' #Inter: "Palestra L' #Atalanta se lo tiene stretto". Poi sul rinnovo di #Chivu dice... x.com