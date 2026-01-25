Ecco le ultime novità in casa Inter: Sommer e Luis Henrique potrebbero essere prossimi a unirsi alla squadra. Nel frattempo, emerge un indizio di mercato riguardante Perisic. Rimani aggiornato con le notizie in tempo reale sulla nostra piattaforma, per seguire tutte le evoluzioni e le novità della giornata relativa ai nerazzurri.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di DOMENICA 25 GENNAIO. Perisic Inter, arriva un indizio di mercato? Il tecnico del PSV rivela: «Ecco perché ho scelto di non farlo giocare». Perisic Inter, l’esterno croato non ha giocato da titolare nella sfida tra PSV e NAC Breda: è un indizio di mercato? Le parole di Bosz Mercato Inter, mini-rivoluzione in vista? Sommer e Luis Henrique preparano l’addio: ecco chi saranno i sostituti. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: Sommer e Luis Henrique pronti a partire? Intanto spunta l’indizio di mercato per Perisic

Leggi anche: Ultimissime Inter LIVE: Sommer un problema con cui convivere, il punto sui recuperi di Dumfries e Mkhitaryan; Frattesi e Luis Henrique ai margini?

Mercato Inter, intreccio Perisic Luis Henrique: Marotta e Ausilio cercano l’incastro corretto. Lo scenarioIn vista del mercato, l’Inter valuta il possibile scambio tra Ivan Perisic e Luis Henrique.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Inter, Dibu Martinez candidato per il dopo Sommer: primo incontro nelle scorse ore; Inter, pazza rimonta per la fuga: il Pisa spaventa San Siro, poi ne prende 6; Grande nome: L'era Sommer all'Inter è ai titoli di coda. Ecco chi potrebbe sostituire lo svizzero | blue News; Serie A, Calciomercato Inter - Periši? quasi fatta, Dibu Martinez subito per Sommer? Ultimissime e scenari.

Se vince la linea Ausilio per il dopo Sommer: affare da 50 milioniSommer chi il suo erede: Ausilio spinge per il suo vecchio pallino. Operazione da circa 50 milioni di euro per le casse dell'Inter ... interlive.it

Calciomercato Inter, per Sommer è l'ora dell'addio. Il sogno è VicarioSe prima c'erano dei tentennamenti sul futuro di Sommer, dopo la partita con il Pisa appare oramai tutto deciso. Il suo contratto scadrà il. tuttomercatoweb.com

I due veri nomi per la porta dell'Inter e le ultimissime su Perisic - facebook.com facebook

Le ultimissime sulle probabili formazioni di #Inter- #Arsenal x.com