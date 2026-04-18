A Palermo, una donna ha compiuto 100 anni, festeggiando il secolo di vita. Durante la cerimonia sono stati ricordati i cambiamenti sociali vissuti nel tempo, mentre si è sottolineato il ruolo della famiglia nella sua esistenza. La donna ha mantenuto legami familiari stretti nel corso degli anni, in un percorso segnato anche da un successo nel gioco del poker, che le ha portato alcuni riconoscimenti.

A Palermo, il traguardo di un secolo di vita è stato celebrato da Enza Romano, una donna che ha attraversato decenni di mutamenti sociali mantenendo salde le radici della propria unità familiare. La festeggiata, che ha raggiunto i 100 anni, ha condiviso questo momento fondamentale con la propria discendenza e i fratelli Agata e Ugo, testimoni di un percorso vitale iniziato in una famiglia coesa. Il valore della continuità generazionale tra tradizioni e legami. La storia di Enza Romano non è solo il racconto di un compleanno importante, ma rappresenta la struttura portante di un nucleo familiare che ha saputo resistere al tempo. Costruita insieme al compagno di una vita, Pippo Pasta, la sua esistenza si è sviluppata attraverso il legame con le due figlie, Rosamaria e Annamaria.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, il secolo di Enza: tra legami familiari e un poker vincente

Notizie correlate

Leggi anche: La passione per il poker e l'amore per i nipoti: Enza Romano compie 100 anni

Arezzo tra teatro e letteratura: Rigoletto in scena alla Giostra d’Inverno e un romanzo sui legami familiari.La domenica all’insegna della cultura e dell’intrattenimento ad Arezzo e provincia, con un cartellone variegato che spazia dal teatro dei burattini...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Palermo celebra i 100 anni del Circolo del Tennis: Un secolo di sport, educazione e comunità -; Tanti auguri Circolo Tennis Palermo!; Ponte Teste Mozze. Apertura al pubblico; Il secolo del Circolo Tennis Palermo.

Palermo, il Ponte delle Teste Mozze riemerge dopo un secolo e apre ai visitatoriIl Ponte delle Teste mozze, a lungo considerato una leggenda locale, è riemerso dopo oltre un secolo di oblio, tornando finalmente accessibile al pubblico. La sua riscoperta, avvenuta durante i lavori ... it.blastingnews.com

Palermo riscopre il Ponte delle Teste Mozze: da leggenda storica a sito visitabileÈ ritornato alla luce dopo un secolo grazie ai lavori per la linea del tram di Palermo: il ponte scomparso, di cui restava traccia soltanto negli schizzi dei viaggiatori del Grand Tour e in qualche fo ... strettoweb.com

È stata aperta, per la prima volta, Casa Savona, in via Genova a #Palermo, grazie a un progetto della soprintendenza dei Beni culturali e in occasione della quinta edizione del "Genio di Palermo" organizzato da @LeViedeiTesori. Leggi regione.sicilia.it/la x.com

È stata aperta, per la prima volta, Casa Savona, in via Genova a Palermo, grazie a un progetto della soprintendenza dei Beni culturali e in occasione della quinta edizione del "Genio di Palermo" organizzato dal Le Vie Dei Tesori - Palermo. L'obiettivo dell'as facebook