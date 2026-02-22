Tre squadre a un punto | Serie D infuocata verso la promozione

Il campionato di Serie D vede tre squadre – Teramo, Ancona e Ostiamare – racchiuse in un punto di distanza, a causa di risultati stretti nelle ultime partite. La lotta per la promozione si accende con ogni gara, e le vittorie di questa settimana hanno intensificato la corsa. La prossima giornata potrebbe cambiare le posizioni di testa e decidere chi guiderà la classifica. La tensione tra le squadre resta alta in vista dei prossimi incontri.

Serie C: Ascoli vince a Pineto, Inter travolge il Sassuolo. Nuovi scossoni in classifica e lotta promozione infuocata.La 25ª giornata di Serie C si è aperta con una vittoria importante dell’Ascoli contro il Pineto, mentre l’Inter ha travolto il Sassuolo in un match che ha fatto scalpore.

Pallamano, tre squadre condividono la vetta in Serie A1Questa sera si è chiusa la sedicesima giornata di campionato in Serie A1 di pallamano.

