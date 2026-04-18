DIRETTA Palermo-Cesena 1-0 Pohjanpalo stappa subito la partita al Barbera Cavalluccio in salita

Allo stadio Barbera si è aperta con un gol di Pohjanpalo che ha portato subito in vantaggio il Palermo contro il Cesena. Nei primi minuti, il Cesena ha avuto una buona occasione con Berti che ha concluso di poco fuori. Poco dopo, i bianconeri hanno tentato un contropiede con Cerri e Berti, con quest’ultimo che ha impegnato il portiere avversario. La squadra di Inzaghi ha cercato di spingere, creando occasioni in area senza riuscire a pareggiare.

16esimo: ancora Cesena, Berti per Bisoli: diagonale che finisce a lato di poco. Secondo squillo dei bianconeri in pochi minuti14esimo: contropiede fulmineo del Cavalluccio, Cerri per Berti che di sinistro costringe Gomis alla parata12esimo: la squadra di Pippo Inzaghi spinge, flipper in area con.🔗 Leggi su Cesenatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Pohjanpalo e Bani non bastano: la Juve Stabia ferma il Palermo al Barbera DIRETTA Cesena-Spezia 2-1, il Cavalluccio torna in vantaggio grazie al tap-in vincente di BertiLo Spezia di Donadoni è in piena lotta salvezza e schiera l'ex Adamo ma anche Aurelio, esterno sinistro passato da Cesena qualche anno fa 66esimo:... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Palermo - Cesena in Diretta Streaming | DAZN IT; Palermo - Diretta; Palermo-Cesena, le probabili formazioni: Inzaghi torna al doppio trequartista; Palermo, col Cesena ultime chance per la Serie A diretta. Inzaghi: Ci crediamo. Palermo-Cesena 1-0, la diretta della partitaA quattro giornate dal termine i rosanero cercano la vittoria per tenere vive le ultime speranze di promozione diretta. Di fronte oggi i bianconeri guidati da Ashley Cole. lasicilia.it DIRETTA | Palermo Cesena (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia, via! (Serie B, oggi 18 aprile 2026)Diretta Palermo Cesena streaming video tv: i rosanero hanno ancora chance di promozione immediata, i romagnoli devono blindare i playoff. ilsussidiario.net . @Lega_B, le formazioni ufficiali di Palermo-Cesena x.com PALERMO, ARRIVA IL CESENA: AL BARBERA LA PRIMA DI 4 FINALI DELLA REGULAR SEASON di Simone Ciappa Quasi tutto pronto per la sfida tra Palermo e Cesena, che alle 17.15 andrà in scena allo Stadio "Renzo Barbera" tra le gare in programma pe - facebook.com facebook