Palermo-Cesena sabato 18 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni ufficiali convocati quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle 17:15 si gioca la sfida tra Palermo e Cesena. Il Palermo, guidato dall’allenatore Pippo Inzaghi, ha concluso l’ultima partita con un punto, mantenendo vive le speranze di raggiungere la promozione diretta. La squadra rosanero dovrà recuperare almeno quattro punti nelle prossime partite per avvicinarsi alla zona alta della classifica. Sono state ufficializzate le formazioni e i convocati per l’incontro.

Il Palermo di Pippo Inzaghi è tornato dallo “Stirpe” con un punto in tasca che ha tenuto aperte le aspirazioni di promozione diretta del club rosanero, che comunque dovrebbe recuperare almeno quattro punti in questo finale di stagione regolare. Il gol di Ranocchia al minuto 89 è stato importante ma resta un po’ di amaro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Palermo-Cesena (sabato 18 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, convocati, quote, pronostici Notizie correlate Palermo-Cesena (sabato 18 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, convocati, quote, pronosticiIl Palermo di Pippo Inzaghi è tornato dallo “Stirpe” con un punto in tasca che ha tenuto aperte le aspirazioni di promozione diretta del club... Palermo-Cesena (sabato 18 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiIl Palermo di Pippo Inzaghi è tornato dallo “Stirpe” con un punto in tasca che ha tenuto aperte le aspirazioni di promozione diretta del club... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Al Renzo Barbera con il Final Pack; Palermo-Cesena, decolla la vendita dei biglietti per il match del Barbera. Il dato; Palermo - Cesena | La prevendita del settore ospiti - Cesena FC; Betsson.sport trasforma Palermo-Cesena in una festa: giochi, musica e la leggenda Javier Pastore. Palermo-Cesena 18 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 35a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Palermo-Cesena. sport.virgilio.it Palermo-Cesena: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Palermo-Cesena di Sabato 18 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net PALERMO, ARRIVA IL CESENA: AL BARBERA LA PRIMA DI 4 FINALI DELLA REGULAR SEASON di Simone Ciappa Quasi tutto pronto per la sfida tra Palermo e Cesena, che alle 17.15 andrà in scena allo Stadio "Renzo Barbera" tra le gare in programma pe - facebook.com facebook Ci sarà Gomis a difendere la porta del Palermo contro il Cesena, Joronen non recupera. A dare la notizia è stato il tecnico Filippo Inzaghi x.com