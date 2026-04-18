Palermo-Cesena sabato 18 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni convocati quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle 17:15 si gioca la sfida tra Palermo e Cesena, due squadre che si contendono punti importanti nel campionato di Serie B. Il Palermo, allenato da Pippo Inzaghi, ha concluso l’ultima partita con un pareggio, mantenendo vive le speranze di promozione diretta, anche se dovrà recuperare almeno quattro punti nelle partite rimanenti. Le formazioni, i convocati e le quote sono stati già annunciati dagli organi ufficiali.

Il Palermo di Pippo Inzaghi è tornato dallo “Stirpe” con un punto in tasca che ha tenuto aperte le aspirazioni di promozione diretta del club rosanero, che comunque dovrebbe recuperare almeno quattro punti in questo finale di stagione regolare. Il gol di Ranocchia al minuto 89 è stato importante ma resta un po’ di amaro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Palermo-Cesena (sabato 18 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, convocati, quote, pronostici Notizie correlate Palermo-Cesena (sabato 18 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiIl Palermo di Pippo Inzaghi è tornato dallo “Stirpe” con un punto in tasca che ha tenuto aperte le aspirazioni di promozione diretta del club... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Al Renzo Barbera con il Final Pack; Palermo-Cesena, decolla la vendita dei biglietti per il match del Barbera. Il dato; Palermo - Cesena | La prevendita del settore ospiti - Cesena FC; Palermo-Cesena: info biglietti. Palermo-Cesena: diretta live e risultato in tempo realeDiretta di Palermo-Cesena di Sabato 18 aprile 2026: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie B ... calciomagazine.net Palermo-Cesena 18 aprile 2026: orario, arbitro, precedenti e statisticheSerie B 2025-26, 35a giornata. Statistiche, precedenti e numeri per capire la partita Palermo-Cesena. sport.virgilio.it Rui Modesto gioca titolare, con Pierozzi in difesa: ecco le probabili formazioni di Palermo-Cesena - facebook.com facebook VIDEO, Verso Palermo-Cesena: le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa x.com