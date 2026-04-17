Palermo-Cesena sabato 18 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 17:15 si terrà la partita tra Palermo e Cesena. Il Palermo, guidato dall’allenatore Pippo Inzaghi, ha concluso l’ultima trasferta con un punto, mantenendo vive le speranze di promozione diretta. La squadra rosanero deve recuperare almeno quattro punti nel resto della stagione regolare per avvicinarsi alla qualificazione. Le formazioni e i pronostici sono ancora da definire.

Il Palermo di Pippo Inzaghi è tornato dallo “Stirpe” con un punto in tasca che ha tenuto aperte le aspirazioni di promozione diretta del club rosanero, che comunque dovrebbe recuperare almeno quattro punti in questo finale di stagione regolare. Il gol di Ranocchia al minuto 89 è stato importante ma resta un po’ di amaro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Palermo-Cesena (sabato 18 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronostici Notizie correlate Monza-Palermo (sabato 14 marzo 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiSi può tranquillamente dire che la sfida di sabato tra Monza e Palermo vale un pezzo di Serie A dunque tantissimo. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Palermo-Cesena: info biglietti; Palermo-Cesena, decolla la vendita dei biglietti per il match del Barbera. Il dato; Palermo - Cesena | La prevendita del settore ospiti - Cesena FC; Al Renzo Barbera con il Final Pack. Pronostico Palermo vs Cesena – 18 Aprile 2026Il turno di Serie B del 18 Aprile 2026 alle 17:15 allo Stadio Renzo Barbera accende l’interesse degli appassionati. Palermo e Cesena si preparano a una gara ... news-sports.it Palermo-Cesena, superata quota 27mila spettatori: il dato aggiornatoI cookie sono dei piccolissimi file di testo che vengono memorizzati nel tuo computer quando visiti un sito web. Noi usiamo i cookie per una varietà di scopi e per migliorare la tua esperienza online ... forzapalermo.it PALERMO-CESENA, SI SFIORA QUOTA 30 000 SPETTATORI di Redazione ForzaPalermo.it Sarà un Barbera gremito e vibrante quello che attenderà il Palermo per lo scontro di domani, ore 17.15, contro il Cesena, e a dirlo sono i numeri relativi alla vendita - facebook.com facebook Ci sarà Gomis a difendere la porta del Palermo contro il Cesena, Joronen non recupera. A dare la notizia è stato il tecnico Filippo Inzaghi x.com