Palermo-Cesena sabato 18 aprile 2026 ore 17 | 15 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 18 aprile 2026 alle ore 17:15 si terrà la partita tra Palermo e Cesena. Il Palermo, guidato dall’allenatore Pippo Inzaghi, ha concluso l’ultima trasferta con un punto, mantenendo vive le speranze di promozione diretta. La squadra rosanero deve recuperare almeno quattro punti nel resto della stagione regolare per avvicinarsi alla qualificazione. Le formazioni e i pronostici sono ancora da definire.

Il Palermo di Pippo Inzaghi è tornato dallo “Stirpe” con un punto in tasca che ha tenuto aperte le aspirazioni di promozione diretta del club rosanero, che comunque dovrebbe recuperare almeno quattro punti in questo finale di stagione regolare. Il gol di Ranocchia al minuto 89 è stato importante ma resta un po’ di amaro. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

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