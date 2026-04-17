Pronostico Palermo-Cesena | Inzaghi non vuole rimpianti

Da ilveggente.it 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Palermo e Cesena si disputa per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B. Inzaghi, allenatore del Palermo, ha dichiarato di voler affrontare la sfida senza rimpianti e di puntare alla vittoria. Entrambe le squadre cercano punti importanti in classifica, con il Palermo che si concentra sulla tenuta difensiva e il Cesena che punta sulla fase offensiva. La gara si gioca nel rispetto delle normative vigenti e senza pubblico sugli spalti.

Palermo-Cesena è una partita valida per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie B: dove vederla in tv e streaming, formazioni e pronostico Il gol di Ranocchia nei minuti finali della sfida al Frosinone della scorsa settimana ha permesso a Inzaghi di rimanere in corsa per la Serie A: è complicato per il Palermo rientrare tra le prime due, i rosanero non sono padroni del proprio destino, ma il tecnico non vuole nessun rimpianto. E contro il Cesena punta all’ennesima vittoria interna della propria stagione. Sul fatto che i siciliani siano una squadra con un enorme carattere non ci sono dubbi. Lo abbiamo visto nel corso di questi mesi.🔗 Leggi su Ilveggente.it

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