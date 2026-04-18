Un uomo di 30 anni, di nazionalità straniera, è stato catturato dalla Polizia italiana in Germania e trasferito in Italia. È accusato di aver commesso omicidi, torture e traffico di migranti. Le autorità italiane lo hanno arrestato nella sua abitazione in una città tedesca, portandolo in custodia per le indagini in corso. L'uomo è coinvolto in un caso che riguarda violenze e traffico di esseri umani.

È stato eseguito un arresto nei confronti di un cittadino straniero di 30 anni, ritenuto responsabile di omicidio, tortura, sequestro di persona e associazione per delinquere a carattere transnazionale, finalizzata al traffico di migranti. L’uomo è stato preso in consegna dalla Polizia italiana dopo essere stato arrestato in Germania lo scorso 30 luglio, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo emesso dal tribunale di Palermo. Le accuse e il contesto dell’indagine Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra le autorità italiane e tedesche, culminando con la consegna dell’indagato alle forze dell’ordine italiane.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Palermo, 30enne autore di atroci violenze arrestato per omicidio e torture nella "safe house" di Bani Walid

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