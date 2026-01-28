Immigrazione clandestina arrestato carceriere orco di una safe house libica | blitz tra Milano e Imperia

La polizia ha arrestato due uomini tra Milano e Imperia con l’accusa di aver favorito l’immigrazione clandestina. Secondo le indagini, uno dei fermati gestiva una sorta di prigione in Libia, dove avrebbe trattenuto i migranti prima di farli partire verso l’Italia. Gli agenti hanno scoperto anche le condizioni disumane in cui vivevano le persone nelle campagne libiche. I due sono accusati di aver sequestrato e sfruttato i migranti, e ora si trovano in custodia. La notizia arriva dopo un blitz coordinato tra diverse forze di polizia italiane.

Eseguiti tra Imperia e Milano due arresti per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e sequestro di persona a scopo di estorsione. I fermati, un cittadino senegalese e uno egiziano, sono stati individuati come membri di un’organizzazione criminale transnazionale che gestiva il traffico di migranti sulla rotta del Mediterraneo centrale, con base operativa in campi di detenzione in Libia. L’operazione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, a seguito di uno sbarco avvenuto a Lampedusa il 25 agosto 2022. Le indagini Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione è stata il risultato di una complessa attività investigativa avviata dagli Uffici Investigativi della Polizia, con il coordinamento della Procura distrettuale di Palermo – Direzione Distrettuale Antimafia. 🔗 Leggi su Virgilio.it

La Polizia di Bergamo ha arrestato un uomo di 47 anni di origine eritrea, residente a Milano, con l'accusa di favorire l'immigrazione clandestina e di aver prodotto documenti falsi per l'espatrio, nel contesto del flusso migratorio dall'Africa orientale.

