Inaugurazione anno giudiziario De Mauro | La giustizia rischia di essere negata per carenze di organico

Questa mattina a Lecce si è tenuta l’inaugurazione dell’anno giudiziario. Il procuratore De Mauro ha lanciato l’allarme: la giustizia italiana rischia di fermarsi a causa di carenze di personale, sistemi informatici che non funzionano e uffici del giudice di pace in difficoltà. La situazione si fa sempre più insostenibile e preoccupa gli operatori del settore.

Il presidente dell’Ordine degli avvocati ha sollevato i problemi cronici del sistema giudiziario. Preoccupazione per l’aumento delle competenze del giudice di pace e per il patrocinio a spese dello Stato LECCE - Carenze di organico, sistemi informatici inefficienti e uffici del giudice di pace al collasso. Sono le principali criticità emerse dalla relazione del presidente dell’Ordine degli avvocati di Lecce Antonio De Mauro, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Ma ha poi lanciato un appello affinché il dibattito ritorni sui binari giusti: “Osservo come sia assolutamente necessario riportare la discussione e il confronto sui temi effettivi della riforma, senza che la prevalenza di un risultato venga connotata politicamente e si sostanzi in un confronto solo politico”.🔗 Leggi su Lecceprima.it

Oggi il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha partecipato all’inaugurazione dell’anno giudiziario a Milano.

A causa di gravi carenze di personale, alcuni uffici giudiziari del Friuli Venezia Giulia operano con fino all’83% di organico mancante.

