Giustizia in Friuli Venezia Giulia carenze di organico fino all' 83%

A causa di gravi carenze di personale, alcuni uffici giudiziari del Friuli Venezia Giulia operano con fino all’83% di organico mancante. La regione, che si vanta di un’amministrazione giudiziaria efficiente, si trova a dover affrontare una forte crisi di risorse umane sia tra i magistrati che tra il personale amministrativo. Situazione che mette sotto pressione i processi e le attività quotidiane degli uffici, rendendo urgente un intervento concreto.

Una regione dove l'amministrazione della giustizia è "virtuosa", a dispetto dei "vuoti di organico dei magistrati" e della "drammatica carenza di personale amministrativo". Carenze che permangono nonostante gli sforzi dell' amministrazione centrale, che nei recenti anni ha fatto "assunzioni.

Approfondimenti su Giustizia Friuli

Il Ministero dell'Interno ha annunciato che entro il prossimo anno le carenze di organico dei Vigili del Fuoco a Venezia saranno sanate attraverso l'assegnazione di nuovi posti, con procedure di selezione mirate e formazione professionale.

Ultime notizie su Giustizia Friuli

Argomenti discussi: Comuni di confine: diocesi, giustizia e trasporti sono i servizi che uniscono gli abitanti di Friuli Venezia Giulia e Veneto; Nordio e le ragioni del sì al referendum: Un controsenso l’unità delle carriere; Serracchiani: no al referendum confermativo sulla riforma della giustizia; Riforma della Giustizia: si o no?: il 10 febbraio a Torino e in diretta online un incontro per discutere delle proposte.

