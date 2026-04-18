Pakistan mediatore visibilità senza rendita? Cosa si muove dietro i negoziati Usa-Iran

Le recenti trattative tra Stati Uniti e Iran, svoltesi a Islamabad, hanno portato all'attenzione il ruolo del Pakistan come mediatore. Queste negoziazioni, che riguardano questioni di politica internazionale, si sono svolte senza che il Pakistan ricevesse alcun compenso o benefici economici evidenti. La partecipazione del paese si inserisce in un quadro di relazioni diplomatiche tese tra le parti coinvolte.

Le trattative tra Stati Uniti e Iran ospitate a Islamabad hanno riacceso i riflettori sul ruolo internazionale del Pakistan. Il Paese è riuscito a portare allo stesso tavolo due attori profondamente diffidenti, ottenendo riconoscimenti da entrambe le parti e visibilità globale. Ma parlare di “vittoria diplomatica” è, per ora, eccessivo. Il dato centrale è semplice: non c’è accordo. Senza un risultato concreto, il capitale politico accumulato resta in larga parte simbolico. E per Islamabad questo è un limite cruciale. Il Pakistan ha un interesse diretto alla de-escalation — per ragioni geografiche, economiche e sociali — ma soprattutto ha bisogno di tradurre la mediazione in ritorni strategici, in un contesto di fragilità economica e forte dipendenza da partner esterni, in particolare i Paesi del Golfo.🔗 Leggi su Formiche.net

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