Le trattative tra Stati Uniti e Iran si sono concluse senza accordo, aumentando la tensione tra i due paesi. Nel frattempo, il rappresentante degli Stati Uniti in Pakistan ha annunciato la sua partenza, senza ulteriori dettagli sulle ragioni di questa decisione. La fine dei colloqui ha provocato reazioni contrastanti e accuse reciproche tra le parti coinvolte, contribuendo a un quadro di incertezza nelle relazioni internazionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Tensione internazionale dopo il fallimento dei colloqui. I negoziati tra Stati Uniti e Iran si sono conclusi senza risultati concreti. L’annuncio è arrivato nel cuore della notte dal vicepresidente americano Vance, che ha lasciato Islamabad dichiarando con fermezza che non è stato raggiunto alcun accordo. Secondo Vance, il nodo principale resta irrisolto: Teheran non ha fornito garanzie sull’abbandono definitivo del programma nucleare militare. Le posizioni contrapposte di Washington e Teheran. Dal lato iraniano, la responsabilità del fallimento viene attribuita agli Stati Uniti. Teheran parla apertamente di “richieste irragionevoli” avanzate da Washington, sottolineando però che un’intesa immediata non era prevista già dal primo round di negoziati.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Negoziati Usa-Iran senza esito, Vance lascia il Pakistan: le accuse reciproche

Leggi anche: Falliti i negoziati Usa-Iran, Vance lascia il Pakistan: “Nessuna promessa sul nucleare”. Iran: “Le richieste di Washington sono irragionevoli”

Falliti i negoziati tra Usa e Iran, Vance lascia il Pakistan: "Non c'è accordo", "richieste irragionevoli"Fumata nera in Pakistan, il primo giorno di negoziati a Islamabad fra Stati Uniti e Iran non ha portato a nulla.