Pierino Liverani è il nuovo presidente dell' Associazione Pensionati di Cia Romagna
Pierino Liverani è stato ufficialmente eletto nuovo presidente dell’Associazione Pensionati di Cia Romagna. L’assemblea congressuale si è svolta nei giorni scorsi e ha visto la partecipazione di circa cento soci. Alla cerimonia erano presenti anche il presidente nazionale dell’Anp, Alessandro Del Carlo. La nomina segna un nuovo capitolo per l’associazione, che ora punta a rafforzare i servizi per i pensionati della regione.
